Курская область — бойцы ССО уничтожили ряд понтонных переправ россиян

Уничтожение объектов россиян на Курщине. Фото: скриншот с видео

Операторы Сил Специальных Операций совместно с подразделениями Сил обороны Украины метко уничтожили ряд понтонных переправ россиян в Курской области. Кроме того, под удар украинских военных попала военная техника и личный состав врага.

Об этом сообщила пресс-служба ССО в среду, 21 августа, и показала соответствующее видео.

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"Куда на Курщине "исчезают" понтоны россиян? Операторы Сил специальных операций совместно с подразделениями Сил обороны Украины их точно уничтожают", — говорится в сообщении.

На видео показаны эффективные поражения операторами ССО вражеской инженерной техники в Курской области, а также обнаружение и корректировка огня HIMARS по мостам и понтонным переправам.

Кроме того, совместно с Силами обороны Украины поражены и уничтожены скопления техники, полевой состав БК, ГСМ, комплекс РЭБ, 152-мм орудия Д-20.