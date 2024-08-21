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В пробеле обороны Курской области обвинили генерала РФ, ранее "сдавшего" Лиман

21 августа 2024 11:22
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Журналисты назвали имя генерала виновного в плохой обороне Курской области
Президент России Владимир Путин пожимает руку генерал-полковнику Александру Лапину. Фото: росСМИ
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Курская операция продолжает набирать обороты. Журналисты и исследователи анализировали цепь действий российских властей, которые привели к незащищенности региона и стремительному продвижению войск ВСУ. Оказалось, что причастным к недостаткам в обороне мог быть российский генерал, ранее проваливший наступление на Сумы, Чернигов и "сдавший" Лиман.

Об этом сообщает Wall Street Journal .

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Как отметили в статье, весной 2024 года отвечавший за безопасность в Курской области генерал-полковник Александр Лапин принял решение распустить совет, следивший за охраной приграничного региона. Он пояснил, что у военных вроде бы есть силы и все ресурсы для защиты границы России. Это, по мнению журналистов WSJ, стало причиной "дыры" в обороне РФ, чем потом воспользовались Вооруженные силы Украины.

Александр Лапин также столкнулся с острой нехваткой людей, но его ошибка, как описывают исследователи, "характерна для высшего руководства, которое часто не имеет связи с реалиями боевых действий".

"С начала войны российское централизованное мышление сверху вниз, одна из определяющих черт России при президенте Владимире Путине, дало обратный результат на поле боя. Это помешало трезвому планированию в Кремле, а когда эти планы провалились, это помешало российским войскам импровизировать, чтобы реагировать на скорые события, — объясняет издание.

ВСУ застали врасплох российскую армию

Пока неизвестно, принес ли пользу распущенный Лапиным совет. Когда она объединяла военных офицеров с местными и региональными должностными лицами безопасности. Сейчас Путин поручил реагировать и контролировать ситуацию в Курске Министерству внутренних дел, ФСБ и Министерству обороны России.

Некоторые военные корреспонденты заявляли, что через несколько дней до Курской операции командование Лапина писало отчеты в Москву, где предупреждали о накоплении украинских сил на линии фронта, на что Кремль никак не отреагировал.

Лапин прославился провальным наступлением на Украину

Впрочем, Лапин уже не впервые в эпицентре скандала относительно командования. В начале 2022 года ВСУ неожиданно атаковали россиян на северо-востоке Украины. В это время удалось вернуть большую площадь территорий под контроль ВСУ на северном схожие государства.

На это резко отреагировал лидер Чечни Рамзан Кадыров, который писал в соцсетях: "Я бы снизил Лапина до рядового, лишил его наград и отправил бы на передовую с автоматом" .

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