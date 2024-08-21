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У проґалині оборони Курської області звинуватили генерала РФ, який раніше "здав" Лиман

21 серпня 2024 11:22
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Журналісти назвали ім'я генерала який винен у поганій обороні Курської області
Президент Росії Володимир Путін тисне руку генерал-полковнику Олександру Лапіну. Фото: росЗМІ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Курська операція продовжує набирати обертів. Журналісти та дослідники аналізували ланцюг дій російської влади, яка призвела до незахищеності регіону та стрімкого просування військ ЗСУ. Виявилось, що причетним до недоліків в обороні міг бути російський генерал, який раніше провалив наступ на Суми, Чернігів та "здав" Лиман.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

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Як зазначили у статті, навесні 2024 року генерал-полковник Олександр Лапін, який відповідав за безпеку у Курській області, прийняв рішення розпустити раду, що стежила за охороною прикордонного регіону. Він пояснив, що у військових нібито є сили та всі ресурси для захисту кордону Росії. Це, на думку журналістів WSJ, стало причиною "дірки" в обороні РФ, чим потім скористалися Збройні сили України.

Олександр Лапін також зіткнувся з гострою нестачею людей, але його помилка, як описують дослідники, "є характерною для вищого керівництва, яке часто не має зв’язку з реаліями бойових дій".

"З початку війни російське централізоване мислення згори донизу, одна з визначальних рис Росії за президента Володимира Путіна, дало зворотний результат на полі бою. Це завадило тверезому плануванню в Кремлі, а коли ці плани провалилися, це завадило російським військам імпровізувати, щоб реагувати на швидкі події", — пояснює видання.

ЗСУ застали зненацька російську армію

Наразі невідомо чи принесла б користь розпущена Лапіним рада. Колись вона об'єднувала військових офіцерів із місцевими та регіональними посадовими особами безпеки. Зараз Путін доручив реагувати та контролювати ситуацію в Курську Міністерству внутрішніх справ, ФСБ і Міністерству оборони Росії.

Деякі воєнні кореспонденти заявляли, що за кілька днів до Курської операції командування Лапіна писало звіти до Москви, де попереджали про накопичення українських сил на лінії фронту, на що Кремль ніяк не відреагував.

Лапін прославився провальним наступом на Україну

Втім Лапін вже не вперше в епіцентрі скандалу щодо командування. На початку 2022 року ЗСУ зненацька атакували росіян на північному сході України. Саме тоді вдалося повернути велику площу територій під контроль ЗСУ на північному схожі держави.

На це різко відреагував лідер Чечні Рамзан Кадиров, який писав у соцмережах: "Я б понизив Лапіна до рядового, позбавив його нагород і відправив би на передову з автоматом".

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війна володимир путін ЗСУ Кремль Росія Курська область

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