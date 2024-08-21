Тренировки украинских штурмовых групп - Генштаб показал видео с полигона

Тренировка штурмовиков. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают ликвидировать российских захватчиков на нашей территории, уничтожая их технику и вооружение. Для этого защитники постоянно тренируются и усовершенствуют свои навыки.

Соответствующее видео по тренировкам обнародовало СтратКом ВСУ в Telegram в среду, 21 августа.

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В Генштабе ВСУ показали, как происходит тренировка штурмовой группы "Бесславные" 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

"Для бойцов тренировки — это больше, чем просто физические упражнения", — отметили там.

Известно, что позади военных много удачных штурмов, но они постоянно совершенствуют свои навыки.