Тренировки украинских штурмовых групп - Генштаб показал видео с полигона

В Генштабе показали, как проходят учения украинских штурмовиков — видео
21 августа 2024 14:55
Тренировка штурмовиков. Фото: скриншот с видео
Украинские военные продолжают ликвидировать российских захватчиков на нашей территории, уничтожая их технику и вооружение. Для этого защитники постоянно тренируются и усовершенствуют свои навыки.
Соответствующее видео по тренировкам обнародовало СтратКом ВСУ в Telegram в среду, 21 августа.
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В Генштабе ВСУ показали, как происходит тренировка штурмовой группы "Бесславные" 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.
"Для бойцов тренировки — это больше, чем просто физические упражнения", — отметили там.
Известно, что позади военных много удачных штурмов, но они постоянно совершенствуют свои навыки.
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