Бойцы Третьей штурмовой показали попадания дроном по россиянину на Харьковщине

Российский военный под прицелом ВСУ. Фото: скриншот видео 3 ОШБр

Украинские военные сияли видео ликвидации российского оккупанта крупным планом. Защитники попали во врага FPV-дроном в Харьковской области.

Видео опубликовали бойцы Третьей штурмовой бригады в среду, 21 августа.

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Бойцы Третьей штурмовой сняли попадания дроном FPV по россиянину в Харьковской области.

"Прицельный удар, и одна русская нога здесь, а другая уже там. Зацениваем рукоятку для переноски огня размером с палку, оцениваем поражение, от которого разлетелись сапоги двухсотого оккупанта и летим дальше!", — пишут военные.

Они отмечают, что контент распространили бойцы 1-го штурмового батальона 3 ОШБр — взвод Primus.