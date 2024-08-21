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Бійці Третьої штурмової показали влучання дроном по росіянину на Харківщині

21 серпня 2024 14:47
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Бійці Третьої штурмової показали влучання дроном по росіянину на Харківщині
Російський військовий під прицілом ЗСУ. Фото: скриншот відео 3 ОШБр
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Українські військові відзяли відео ліквідації російського окупанта крупним планом. Захисники влучили у ворога FPV-дроном на Харківщині.

Відео опублікували бійці Третьої штурмової бригади у середу, 21 серпня.

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Бійці Третьої штурмової відзняли влучання дроном FPV по росіянину на Харківщині.

"Прицільний удар, і одна російська нога тут, а інша вже там. Зацінюємо руківʼя для перенесення вогню розміром з палку, оцінюємо ураження, від якого розлетілися чоботи двохсотого окупанта і летимо далі!", — пишуть військові.

Вони зазначають, що контент поширили бійці 1-го штурмового батальйону 3 ОШБр — взвод "Primus".

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