Наступ на Покровськ — Зеленський пояснив, як захищають місто

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на Покровському напрямку. Там було проведено перевірку щодо забезпечення снарядами.

Про це глава держави повідомив в середу, 21 серпня, у вечірньому зверненні.

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За словами Зеленського, українські військові розуміють подальші плани росіян.

"Було вже кілька доповідей Головкома Сирського. Фронт — наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось", — сказав глава держави.

Він додав, що там також було проведено перевірку щодо забезпечення снарядами.

"Дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов’язання. По кожному пакету, по всіх наших домовленостях. Це фундаментально для оборони", — наголосив Зеленський.

Президент згадав і про бої у Курській області Росії.

"Наша операція в Курській області — триває наша бойова робота, робляться кроки. Контролюємо визначені райони", — підсумував український лідер.