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Військовий поділився подробицями початку Курської операції

21 серпня 2024 20:17
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Десантник поділився подробицями початку Курської операції
Десантник 82-ї ОДШБр "Шахтар". Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Вже понад два тижні триває Курська операція ЗСУ. Десантник 82-ї ОДШБр "Шахтар" розповів про деталі прориву російського кордону.

Про це повідомила пресслужба Стратегічних комунікацій ЗСУ у середу, 21 серпня.

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Військовий описав, як їхні підрозділи здійснювали прорив через рубежі противника, встановлювали контроль над стратегічними позиціями та нейтралізували російських солдатів, які намагалися чинити опір і уникнути полону.

"Це був ранок, ми наближалися до кордону прикривали нас танки. Потім ми засіли в посадці, відсиділись там відкривали вогонь по
вертольотах. Ну і потім сіли машини і вперед. А потом, як воно клас все вийшло", — зазначив десантник.

На відео зафільмовані унікальні кадри першого дня боїв в Курській області, а також матеріали, зняті операторами "Медіацентру", які першими серед журналістів відвідали захоплену російську територію.

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