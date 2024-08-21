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Военный поделился подробностями начала Курской операции

21 августа 2024 20:17
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Десантник поделился подробностями начала Курской операции
Десантник 82-й ОДШБр "Шахтер". Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Уже более двух недель продолжается Курская операция ВСУ. Десантник 82-й ОДШБр "Шахтер" рассказал о деталях прорыва российской границы.

Об этом сообщила пресс-служба Стратегических коммуникаций ВСУ в среду, 21 августа.

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Военный описал, как их подразделения совершали прорыв через рубежи противника, устанавливали контроль над стратегическими позициями и нейтрализовали российских солдат, пытавшихся сопротивляться и избежать плена.

"Это было утро, мы приближались к границе прикрывали нас танки. Потом мы засели в посадке, отсиделись там, открывали огонь по вертолетах. Ну и потом сели машины и вперед. А потом, как оно класс все получилось", — отметил десантник.

На видео сняты уникальные кадры первого дня боев в Курской области, а также материалы, снятые операторами "Медиацентра", первыми среди журналистов посетившие захваченную российскую территорию.

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