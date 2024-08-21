В Воздушных силах показали видео ликвидации окупантов в Курской области

Удары по местам укрывательства росармии. Фото: скриншот

В Курской области после объявленной из пограничной зоны эвакуации военные РФ начали занимать гражданские здания. В Воздушных силах Украины обнаруживают места дислокации врага и наносят по целям высокоточные удары.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram в среду, 21 августа.

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По словам командующего Воздушными силами, для ведения оборонных действий оккупанты активно занимают гражданские объекты населенных пунктов приграничья Курской области. Такие действия врага фиксируются после объявленной российскими властями эвакуации гражданского населения.

"Мы все видим, мы все знаем. Наши высокоточные бомбы достанут вас всюду", — написал Олещук.

Пилоты тактической авиации Воздушных сил наносят результативные удары по местам сосредоточения противника, технике и позициям оккупантов.