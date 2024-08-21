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У Повітряних силах показали високоточну роботу по російських військових в Курській області

21 серпня 2024 18:27
Галина Шподарева - редактор
У Повітряних силах показали відео ліквідації окупантів в Курській області
Удари по місцях переховування росармії. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

У Курській області після оголошеної з прикордоння евакуації військові РФ почали займати цивільні будівлі. У Повітряних силах України виявляють місця дислокації ворога та завдають по цілях високоточних ударів. 

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram у середу, 21 серпня. 

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За словами командувача Повітряних сил, для ведення оборонних дій окупанти активно займають цивільні об’єкти населених пунктів прикордоння Курської області. Такі дії ворога фіксуються після оголошеної російською владою евакуації цивільного населення.

"Ми все бачимо, ми все знаємо. Наші високоточні бомби дістануть вас усюди", — написав Олещук.

Пілоти тактичної авіації Повітряних сил завдають результативних ударів по місцях зосередження противника, техніці та позиціях окупантів.

У Повітряних силах показали високоточну роботу по російських військових в Курській області - фото 1
Допис Миколи Олещука. Фото: скриншот

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