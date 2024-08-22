Зеленський та Сирський провели нараду на Сумщині — деталі

Зеленський повідомив про перехід під контроль ЗСУ ще одного населеного пункту на Курщині
Президент України відвідав прикордоння Сумщини, де провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським і начальником Сумської військової адміністрації Володимиром Артюхом. Головком доповів про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту та успіхи ЗСУ в Курській області.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у четвер, 22 серпня.
Нарада на Сумщині
Головком доповів про оперативну обстановку на найжорсткіших напрямках фронту. Повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках.
"У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду", — повідомив Президент.
За словами начальника Сумської ОВА, після початку Курської операції на Сумщині спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних.
"Окрема увага — координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області", — зазначив Зеленський.
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