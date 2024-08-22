Російський обстріл Сумщини 22 серпня — є загиблі та поранена

Наслідки російського обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

У четвер, 22 серпня, росіяни в черговий раз вдарили по прикордонню Сумською області. Внаслідок обстрілу постраждала жінка та загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура у Facebook.

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За наданою інформацією, 22 серпня 2024 року близько 13:00, російські війська скинули дві авіабомби на територію цивільної інфраструктури Есманьської громади Шосткинського району. У результаті цього загинули двоє чоловіків, віком 74 та 67 років. Дружина одного з загиблих також постраждала внаслідок атаки та була госпіталізована.

Прокуратура та правоохоронні органи займаються фіксацією всіх наслідків цього обстрілу. Наразі проводиться досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Допис Сумської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, поблизу одного з сіл Ніжинського району Чернігівської області поліція у полі виявила уламки ракети та вирву від вибуху, глибиною п'ять метрів. Уламки належать ворожій оперативно-тактичній ракеті "Іскандер".