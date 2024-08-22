Операція у Курській області — ПОвітряні сили нищать мости

Знищення мостів у Курській області. Фото: скриншот

Льотчики тактичної авіації Повітряних сил разом із побратимами інших родів та видів військ Збройних сил України продовжують успішно діяти на Курському напрямку. Зокрема, вони ефективно нищать логістичні сполучення російських загарбників.

Про це повідомив командувач Повітряними силами генерал-лейтенант Микола Олещук у четвер, 22 серпня.

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Військові повідомили, що тактична авіація успішно завдає ударів по логістичних сполученнях росіян у Курській області.

На відео можна побачити результати бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах. Це сталося у другій половині серпня цього року.

Як відомо, росіяни намагаються вийти з пастки, в яку вони втрапили після того, як ЗСУ знищили мости через річку Сейм. Для цього вони встановлюють понтонні переправи.

Втім, вдала робота українських військових позбавляє ворога і цього шансу врятуватися.