Операция в Курской области — Воздушные силы уничтожают мосты

Уничтожение мостов в Курской области. Фото: скриншот

Летчики тактической авиации Воздушных Сил вместе с собратьями других родов и видов войск Вооруженных сил Украины продолжают успешно действовать на Курском направлении. В частности, они эффективно уничтожают логистические сообщения российских захватчиков.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в четверг, 22 августа.

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Военные сообщили, что тактическая авиация успешно наносит удары по логистическим маршрутам россиян в Курской области.

На видео можно увидеть результаты боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам. Это произошло во второй половине августа этого года.

Как известно, россияне пытаются выйти из ловушки, в которую они попали после того, как ВСУ уничтожили мосты через реку Сейм. Для этого они устанавливают понтонные переправы.

Впрочем, удачная работа украинских военных лишает врага и этого шанса спастись.