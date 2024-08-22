В Черниговской области полиция нашла воронку и обломки ракеты

Воронка от ракеты. Фото: Национальная полиция

Вблизи одного из сел Нежинского района Черниговской области полиция обнаружила обломки ракеты и воронку от взрыва, глубиной пять метров. Обломки принадлежат вражеской оперативно-тактической ракете "Искандер".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области в четверг, 22 августа.

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Как говорится в сообщении, саперы выяснили, что это обломки ракеты "Искандер", которую россияне применяли при нанесении ударов по Украине.

Часть изъятого корпуса и обломков уже была направлена на проведение экспертиз.

Часть корпуса ракеты "Искандер". Источник: Национальная полиция

Правоохранители на фоне инцидента в очередной раз напомнили о необходимости быть очень осторожными при обнаружении каких-либо боеприпасов.

"Ни в коем случае не производите какие-либо манипуляции с ними, поскольку они могут быть взрывоопасными и токсичными", — настойчиво просят правоохранители.

Скриншот заявления полиции Черниговской области

Ракета "Искандер" — что известно

ОТРК "Искандер" на обучающих стрельбах. Источник: росСМИ

Отметим, что "Искандер" — оперативно-тактический ракетный комплекс, преемник ОТРК "Точка". Он был принят на вооружение РФ в 2006 году. Сама ракета системы "поверхность-поверхность": ее движение описывает параболу, и может поражать цели перпендикулярно земле. Дальность полета "Искандера" достигает 500 км, скорость полета ракеты — 800 м/с.