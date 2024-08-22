В Черниговской области полиция нашла воронку и обломки ракеты

В Черниговской области обнаружили пятиметровую воронку и обломки ракеты "Искандер" — детали
Вблизи одного из сел Нежинского района Черниговской области полиция обнаружила обломки ракеты и воронку от взрыва, глубиной пять метров. Обломки принадлежат вражеской оперативно-тактической ракете "Искандер".
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области в четверг, 22 августа.
В Черниговской области обнаружили обломки ракеты
Как говорится в сообщении, саперы выяснили, что это обломки ракеты "Искандер", которую россияне применяли при нанесении ударов по Украине.
Часть изъятого корпуса и обломков уже была направлена на проведение экспертиз.
Правоохранители на фоне инцидента в очередной раз напомнили о необходимости быть очень осторожными при обнаружении каких-либо боеприпасов.
"Ни в коем случае не производите какие-либо манипуляции с ними, поскольку они могут быть взрывоопасными и токсичными", — настойчиво просят правоохранители.
Ракета "Искандер" — что известно
Отметим, что "Искандер" — оперативно-тактический ракетный комплекс, преемник ОТРК "Точка". Он был принят на вооружение РФ в 2006 году. Сама ракета системы "поверхность-поверхность": ее движение описывает параболу, и может поражать цели перпендикулярно земле. Дальность полета "Искандера" достигает 500 км, скорость полета ракеты — 800 м/с.
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