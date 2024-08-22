У Чернігівській області поліція знайшла вирву та уламки ракети

Вирва від ракети. Фото: Національна поліція

Поблизу одного з сіл Ніжинського району Чернігівської області поліція у полі виявила уламки ракети та вирву від вибуху глибиною п'ять метрів. Уламки належать ворожій оперативно-тактичній ракеті "Іскандер".

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області у четвер, 22 серпня.

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Як йдеться у повідомленні, сапери з'ясували, що це уламки ракети "Іскандер", яку росіяни застосовували під час завдання ударів по Україні.

Частину вилученого корпусу та уламків вже направили на проведення експертиз.

Частина корпусу ракети "Іскандер". Джерело: Національна поліція

Правоохоронці на тлі інциденту вчергове нагадали про необхідність бути надзвичайно обережними при виявленні будь-яких боєприпасів.

"В жодному разі не проводьте будь-які маніпуляції з ними, оскільки вони можуть бути вибухонебезпечними й токсичними", — наполегливо просять правоохоронці.

Скриншот заяви поліції Чернігівської області

Ракета "Іскандер" — що відомо

ОТРК "Іскандер" на навчальних стрільбах. Джерело: росЗМІ

Зазначимо, що "Іскандер" — оперативно-тактичний ракетний комплекс, наступник ОТРК "Точка". Його було прийнято на озброєння РФ у 2006 році. Сама ракета системи "поверхня-поверхня": її рух описує параболу, і може вражати цілі перпендикулярно землі. Дальність польоту "Іскандера" сягає 500 км, швидкість польоту ракети — 800 м/с.