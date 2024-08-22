АТЕШ зафіксували війська РХБЗ Росії у Криму — деталі

Партизани знайшли у Криму пункт базування військ РХБЗ Чорноморського флоту — що відомо
Російський партизанський рух "АТЕШ" виявив у Криму пункт базування військовослужбовців 15 бригади радіаційної та хімічної безпеки Чорноморського флоту Росії. Виявлену інформацію вже передано українській армії.
Про це інформують офіційні соцмережі партизанського руху у четвер, 22 серпня.
Рух "АТЕШ" встановив дислокацію військ РХБЗ РФ
За даними партизан, ворожа бригада відіграє важливу роль у забезпеченні Чорноморського флоту РФ на території тимчасово окупованого півострова. У військовій частині агенти знайшли спецтехніку для радіаційного та хімічного захисту.
Крім того, партизани зафіксували місця стоянки та зберігання російської спецтехніки. Всю інформацію вже направили українській армії.
15 бригада РХБЗ Чорноморського флоту — що відомо
Зауважимо, що до основних завдань 15 бригади РХБЗ належать виявлення та оцінка радіаційної, хімічної та біологічної загрози, масштабів та наслідків руйнувань радіаційно, хімічно та біологічно небезпечних об'єктів. Також бригада займається зниженням помітності військ та об'єктів та ліквідацією наслідків аварій на зазначених об'єктах.
Як заявили пропагандистські ЗМІ, війська РХБЗ Росії мають у Криму 200 одиниць військової техніки, зокрема бронетранспортер РХМ-4-01 з напівавтоматичними приладами третього та четвертого покоління. Також на півострові знаходяться спецмашини теплової обробки озброєння ТСМ-65У та спецавтомобілі постановки димової завіси ТДА-2К.
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