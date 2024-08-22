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Партизани знайшли у Криму пункт базування військ РХБЗ Чорноморського флоту — що відомо

22 серпня 2024 15:29
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
АТЕШ зафіксували війська РХБЗ Росії у Криму — деталі
Військова техніка військ РХБЗ Чорноморського флоту Росії. Фото: АТЕШ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Російський партизанський рух "АТЕШ" виявив у Криму пункт базування військовослужбовців 15 бригади радіаційної та хімічної безпеки Чорноморського флоту Росії. Виявлену інформацію вже передано українській армії.

Про це інформують офіційні соцмережі партизанського руху у четвер, 22 серпня. 

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рхбз росії крим
Супутниковий зніомк бази РХБЗ РФ. Джерело: АТЕШ

За даними партизан, ворожа бригада відіграє важливу роль у забезпеченні Чорноморського флоту РФ на території тимчасово окупованого півострова. У військовій частині агенти знайшли спецтехніку для радіаційного та хімічного захисту.

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КПП на базі військ РХБЗ РФ. Джерело: АТЕШ

Крім того, партизани зафіксували місця стоянки та зберігання російської спецтехніки. Всю інформацію вже направили українській армії.

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Скриншот допису АТЕШ

15 бригада РХБЗ Чорноморського флоту — що відомо

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Бійці бригади на навчаннях у ПВО Росії. Джерело: росЗМІ

 

Зауважимо, що до основних завдань 15 бригади РХБЗ належать виявлення та оцінка радіаційної, хімічної та біологічної загрози, масштабів та наслідків руйнувань радіаційно, хімічно та біологічно небезпечних об'єктів. Також бригада займається зниженням помітності військ та об'єктів та ліквідацією наслідків аварій на зазначених об'єктах.

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Боєць РХБЗ біля бронетранспортера РХМ-4-01. Джерело: росЗМІ 

Як заявили пропагандистські ЗМІ, війська РХБЗ Росії мають у Криму 200 одиниць військової техніки, зокрема бронетранспортер РХМ-4-01 з напівавтоматичними приладами третього та четвертого покоління. Також на півострові знаходяться спецмашини теплової обробки озброєння ТСМ-65У та спецавтомобілі постановки димової завіси ТДА-2К.

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