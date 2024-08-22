АТЕШ зафиксировали войска РХБО России в Крыму — детали

Партизаны нашли в Крыму пункт базирования войск РХБО Черноморского флота — что известно
Российское партизанское движение "АТЕШ" обнаружило в Крыму пункт базирования военнослужащих 15 бригады радиационной и химической безопасности Черноморского флота России. Обнаруженная информация уже передана украинской армии.
Об этом информируют официальные соцсети партизанского движения в четверг, 22 августа.
Движение "АТЕШ" установило дислокацию войск РХБЗ РФ
По данным партизан, вражеская бригада играет немаловажную роль в обеспечении Черноморского флота РФ на территории временно оккупированного полуострова. В военной части агенты обнаружили спецтехнику для радиационной и химической защиты.
Кроме того, партизаны зафиксировали места стоянки и хранения российской спецтехники. Всю информацию уже направили украинской армии.
15 бригада РХБЗ Черноморского флота — что известно
Заметим, что к основным задачам 15 бригады РХБЗ относятся выявление и оценка радиационной, химической и биологической угрозы, масштабов и последствий разрушений радиационно, химически и биологически опасных объектов. Также бригада занимается понижением заметности войск и объектов и ликвидацией последствий аварий на указанных объектах.
Как заявили пропагандистские СМИ, войска РХБЗ России имеют в Крыму 200 единиц военной техники, в том числе бронетранспортер РХМ-4-01 с полуавтоматическими приборами третьего и четвертого поколения. Также на полуострове находятся спецмашины тепловой обработки вооружения ТСМ-65У и спецавтомобили постановки дымовой завесы ТДА-2К.
Читайте Новини.LIVE!