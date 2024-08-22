АТЕШ зафиксировали войска РХБО России в Крыму — детали

Военная техника войск РХБО Черноморского флота России. Фото: "АТЕШ"

Российское партизанское движение "АТЕШ" обнаружило в Крыму пункт базирования военнослужащих 15 бригады радиационной и химической безопасности Черноморского флота России. Обнаруженная информация уже передана украинской армии.

Об этом информируют официальные соцсети партизанского движения в четверг, 22 августа.

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Спутниковый снимок базы РХБЗ РФ. Источник: "АТЕШ"

По данным партизан, вражеская бригада играет немаловажную роль в обеспечении Черноморского флота РФ на территории временно оккупированного полуострова. В военной части агенты обнаружили спецтехнику для радиационной и химической защиты.

КПП на базе войск РХБО РФ. Источник: "АТЕШ"

Кроме того, партизаны зафиксировали места стоянки и хранения российской спецтехники. Всю информацию уже направили украинской армии.

Скриншот сообщения "АТЕШ"

15 бригада РХБЗ Черноморского флота — что известно

Бойцы бригады на учениях в ЮВО России. Источник: росСМИ

Заметим, что к основным задачам 15 бригады РХБЗ относятся выявление и оценка радиационной, химической и биологической угрозы, масштабов и последствий разрушений радиационно, химически и биологически опасных объектов. Также бригада занимается понижением заметности войск и объектов и ликвидацией последствий аварий на указанных объектах.

Боец РХБЗ у бронетранспортера РХМ-4-01. Источник: росСМИ

Как заявили пропагандистские СМИ, войска РХБЗ России имеют в Крыму 200 единиц военной техники, в том числе бронетранспортер РХМ-4-01 с полуавтоматическими приборами третьего и четвертого поколения. Также на полуострове находятся спецмашины тепловой обработки вооружения ТСМ-65У и спецавтомобили постановки дымовой завесы ТДА-2К.