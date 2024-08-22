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Путін заявив, що ЗСУ нібито намагалися атакувати Курську АЕС

22 серпня 2024 16:08
Катерина Османська - Редактор
Курська область — Путін заявив про атаку АЕС в регіоні
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS
Катерина Османська - Редактор

Російський правитель Володимир Путін заявив, що у ніч проти 22 серпня українські військові нібито намагались атакувати Курську атомну електростанцію. Він закликав МАГАТЕ направити туди людей для "оцінки ситуації".

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Противник намагався сьогодні завдавати вночі ударів по Курській атомній електростанції. Міжнародне агентство з атомної енергії поінформоване, вони обіцяють самі приїхати, надіслати фахівців для оцінки ситуації. Сподіваюся, що, кінець кінцем, це буде з їхнього боку зроблено",— заявив диктатор.

Тим часом губернатор Курщини Олексій Смирнов на зустрічі заявив, що ситуація на Курській АЕС спокійна і все працює у штатному режимі.

Натомість представники самої АЕС чи "Росатому" цю інформацію ніяк не коментували.

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