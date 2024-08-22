Курська область — Путін заявив про атаку АЕС в регіоні

Путін заявив, що ЗСУ нібито намагалися атакувати Курську АЕС
Російський правитель Володимир Путін заявив, що у ніч проти 22 серпня українські військові нібито намагались атакувати Курську атомну електростанцію. Він закликав МАГАТЕ направити туди людей для "оцінки ситуації".
Про це повідомляють росЗМІ.
Заяви Путіна про атаку на Курську АЕС
Під час наради з губернаторами прикордонних з Україною регіонів Росії щодо "безпекової ситуації" Путін заявив про атаки на Курську АЕС.
"Противник намагався сьогодні завдавати вночі ударів по Курській атомній електростанції. Міжнародне агентство з атомної енергії поінформоване, вони обіцяють самі приїхати, надіслати фахівців для оцінки ситуації. Сподіваюся, що, кінець кінцем, це буде з їхнього боку зроблено",— заявив диктатор.
Тим часом губернатор Курщини Олексій Смирнов на зустрічі заявив, що ситуація на Курській АЕС спокійна і все працює у штатному режимі.
Натомість представники самої АЕС чи "Росатому" цю інформацію ніяк не коментували.
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