Курская область — Путин заявил об атаке АЭС в регионе

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский правитель Владимир Путин заявил, что в ночь на 22 августа украинские военные якобы пытались атаковать Курскую атомную электростанцию. Он призвал МАГАТЭ направить туда людей для "оценки ситуации".

Об этом сообщают РосСМИ.

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Во время совещания с губернаторами приграничных с Украиной регионов России по "безопасной ситуации" Путин заявил об атаках на Курскую АЭС.

"Противник пытался сегодня наносить ночью удары по Курской атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии информировано, они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано", — заявил диктатор.

Между тем губернатор Курщины Алексей Смирнов на встрече заявил, что ситуация на Курской АЭС спокойная и все работает в штатном режиме.

Представители самой АЭС или "Росатома" эту информацию никак не комментировали.