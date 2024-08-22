Операция ВСУ в Курской области — российские власти начали устанавливать бетонные укрытия

Бетонное укрытие в Курске. Фото: t.me/gubernator_46

В западной части Курской области России начали устанавливать бетонные укрытия для защиты гражданского населения на фоне проходящей операции Вооруженных сил Украины. Укрытия планируют оборудовать около 60 автовокзалов.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на и. о. губернатора Курской области Алексея Смирнова.

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Установка укрытий в Курске. Фото: t.me/gubernator_46

В Курской области устанавливают бетонные укрытия

На фоне операции ВСУ, которая началась на Курщине 6 августа и продолжается, власти России начали устанавливать в Курске и регионе бетонные укрытия.

"По моему поручению администрация города Курска определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий — в местах массового скопления людей", — написал в Telegram в. о. губернатора Алексей Смирнов.

По словам Смирнова, укрытиями будут оборудованы около 60 автовокзалов. Чиновник опубликовал фотографии нескольких бетонных конструкций.

Также губернатор заявил, что укрытия будут возведены еще в двух городах — Железногорске и Курчатове. В последнем находится Курская атомная электростанция.