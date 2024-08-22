Операція ВСУ в Курській області — російська влада почала встановлювати бетонні укриття

Бетонне укриття в Курську. Фото: t.me/gubernator_46

У західній частині Курської області Росії почали встановлювати бетонні укриття для захисту цивільного населення на тлі операції Збройних сил України, що триває. Укриттями планують обладнати близько 60 автовокзалів.

По це пише видання Reuters із посиланням на в. о. губернатора Курської області Олексія Смирнова.

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Встановлення укриттів в Курську. Фото: t.me/gubernator_46

В Курській області встановлюють бетонні укриття

На тлі операції ЗСУ, що розпочалася на Курщині 6 серпня та досі триває, влада Росії почала встановлювати у Курську та регіоні бетонні укриття.

"За моїм дорученням адміністрація міста Курська визначила ключові точки для розміщення бетонних модульних укриттів - у місцях масового скупчення людей", — написав у Telegram в. о. губернатора Олексій Смирнов.

За словами Смирнова, укриттями будуть обладнані близько 60 автовокзалів. Чиновник опублікував фотографії кількох бетонних конструкцій.

Також губернатор заявив, що укриття будуть зведені ще в двох містах — Желєзногорську та Курчатові. В останньому знаходиться Курська атомна електростанція.