Атака на мосты в Курской области 20 августа – в ПС обнародовали видео

Подрыв моста. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники во вторник, 20 августа, нанесли удары по мостам в Курской области. Таким образом, воины прерывают логистическое сообщение врага к региону.

Соответствующее видео обнародовал командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram в четверг, 22 августа.

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"Летчики тактической авиации Воздушных сил вместе с собратьями других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в Курской области", — говорится в сообщении.

Олещук отметил, что на видео виден результат боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20-х числах августа этого года.

Подрыв моста. Фото: скриншот с видео

На кадрах видно, как после авиационного удара в небо поднимается дым, а от мостов почти ничего не остается.