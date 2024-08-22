Атака на мосты в Курской области 20 августа – в ПС обнародовали видео

В Воздушных силах показали уничтожение двух мостов в Курской области
Украинские защитники во вторник, 20 августа, нанесли удары по мостам в Курской области. Таким образом, воины прерывают логистическое сообщение врага к региону.
Соответствующее видео обнародовал командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram в четверг, 22 августа.
Удары по российским мостам в Курской области
"Летчики тактической авиации Воздушных сил вместе с собратьями других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в Курской области", — говорится в сообщении.
Олещук отметил, что на видео виден результат боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20-х числах августа этого года.
На кадрах видно, как после авиационного удара в небо поднимается дым, а от мостов почти ничего не остается.
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