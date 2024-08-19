Бои в Курской области — ВСУ уничтожили третий мост через реку Сейм

Россияне отрезаны от поставок — уничтожен третий мост через Сейм в Курской области
В понедельник утром, 19 августа, стало известно, что вооруженные силы Украины уничтожили в Курской области третий и последний мост через реку Сейм в Глушковском районе. Таким образом, российские войска остались отрезанными от путей поставки на этом участке.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на Z-военкоров в понедельник, 19 августа.
Уничтожение моста в Курской области
"ВСУ уничтожили третий мост через реку Сейм в Курской области. Таким образом, украинцы отрезали группировку России в Глушковском районе от путей снабжения", — говорится в сообщении.
Российские Telegram-каналы заявили, что жители Глушковского района еще вчера эвакуировались на лодках из-за подрыва мостов.
В то же время украинские СМИ отмечают, если подрыв последнего моста через Сейм подтвердится, то находящиеся южнее подразделения российской армии окажутся в "котле", а ориентировочная площадь окружения будет составлять почти 700 квадратных километров.
Последние новости из Курской области
Напомним, 16 августа украинские военные взорвали самый большой мост на участке фронта в Курской области в селе Глушково.
Уже на следующий день в воздух взлетел второй мост чуть севернее, в Званом. 18 августа это подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
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