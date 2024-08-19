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Россияне отрезаны от поставок — уничтожен третий мост через Сейм в Курской области

19 августа 2024 09:54
Катерина Османская - Редактор
Бои в Курской области — ВСУ уничтожили третий мост через реку Сейм
ВСУ в Сумской области у границы с Россией. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Катерина Османская - Редактор

В понедельник утром, 19 августа, стало известно, что вооруженные силы Украины уничтожили в Курской области третий и последний мост через реку Сейм в Глушковском районе. Таким образом, российские войска остались отрезанными от путей поставки на этом участке.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на Z-военкоров в понедельник, 19 августа.

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"ВСУ уничтожили третий мост через реку Сейм в Курской области. Таким образом, украинцы отрезали группировку России в Глушковском районе от путей снабжения", — говорится в сообщении.

Российские Telegram-каналы заявили, что жители Глушковского района еще вчера эвакуировались на лодках из-за подрыва мостов.

В то же время украинские СМИ отмечают, если подрыв последнего моста через Сейм подтвердится, то находящиеся южнее подразделения российской армии окажутся в "котле", а ориентировочная площадь окружения будет составлять почти 700 квадратных километров.

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Напомним, 16 августа украинские военные взорвали самый большой мост на участке фронта в Курской области в селе Глушково.

Уже на следующий день в воздух взлетел второй мост чуть севернее, в Званом. 18 августа это подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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