Бої у Курській області — ЗСУ знищили третій міст через Сейм

ЗСУ на Сумщині біля кордону з Росією. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У понеділок вранці, 19 серпня, стало відомо, що Збройні сили України знищили у Курській області третій і останній міст через річку Сейм у Глушківському районі. Таким чином російські війська залишились відрізаними від шляхів постачання на цій ділянці.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на Z-воєнкорів у понеділок, 19 серпня.

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Знищення моста у Курській області

"ЗСУ знищили третій міст через річку Сейм у Курській області. Таким чином, українці відрізали угруповання Росії в Глушківському районі від шляхів постачання", — йдеться у повідомленні.

Російські Telegram-канали заявили, що жителі Глушківського району ще вчора евакуювалися на човнах через підрив мостів.

Водночас українські ЗМІ зазначають, якщо підрив останнього моста через Сейм підтвердиться, то підрозділи російської армії, які перебувають південніше, опиняться в "котлі", а орієнтовна площа оточення становитиме майже 700 квадратних кілометрів.

Останні новини з Курської області

Нагадаємо, 16 серпня українські військові підірвали найбільший міст на ділянці фронту у Курській області в селі Глушкове.

Вже наступного дня у повітря злетів другий міст трохи північніше, у Званому. 18 серпня це підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.