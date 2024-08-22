Forbes заявил о лидерстве Украины по производству БПЛА в мире

Беспилотник. Иллюстративное фото: Милитарный

Украина увеличила производство беспилотников и радиоэлектронной борьбы. Этот рост произошел настолько, что страна стала мировым лидером в отрасли.

Об этом пишет Forbes.

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Производство беспилотников в Украине

В материале говорится, что с начала полномасштабного вторжения России Украина достигла преимущества в таких технических сферах, как производство дронов и средств РЭБ — она стала мировым лидером.

"Оборонная промышленность разрабатывает все более совершенные системы для своих бойцов. Действительно, как российская, так и украинская промышленные базы соревнуются за инновации, разработку и внедрение лучших технологий, которые могут дать их солдатам преимущество на поле боя", — отмечают в статье.

Издание отметило, что недавние успехи Украины в Курской области подчеркивают ее сильные стороны в этих технических областях. Хотя российские беспилотники и системы РЭБ все еще мощны и эффективны, но они оказывают меньшее влияние на поле боя, поскольку Украина перешла на новые технологии и тактику.

ВСУ используют РЭБ для уничтожения российских беспилотников, а затем применяют собственные дроны для атак и продвижения наземных войск, обеспечивая стабильные победы.

Такое преимущество Украины стало возможным на фоне развития оборонно-промышленной базы, обеспечивающей прочные связи между коммерческим и оборонным секторами. Многие компании, ранее сфокусированные на коммерческих технологиях, переориентировались на разработку военной техники.

В Украине зарегистрировано более 200 компаний, производящих военные беспилотники, и 50 компаний, специализирующихся на системах радиоэлектронной борьбы.