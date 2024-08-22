Нидерланды передадут Украине 51 радар для ПВО

Нидерландские радары. Иллюстративное фото: OpenWorks Engineering

Нидерланды решили закупить 51 мобильный радар для обнаружения беспилотников. Их государство планирует передать Украине в конце 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 22 августа.

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"Ожидается, что Нидерланды передадут мобильные радары в четвертом квартале 2024 года" — говорится в сообщении.

Известно, что поставщик этих радаров — нидерландская компания Robin Radar Systems. Такие системы способны контролировать окружающую среду и обнаруживать беспилотники, двигающиеся даже на высокой скорости.

В то же время мобильность радаров позволяет непрерывно обнаруживать дроны врага, а затем выводить их из строя.