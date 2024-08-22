Нідерланди передадуть Україні 51 радар для ППО

Нідерландські радари. Ілюстративне фото: OpenWorks Engineering

Нідерланди вирішили закупити 51 мобільний радар для виявлення безпілотників. Їх держава планує передати Україні наприкінці 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 22 серпня.

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"Очікується, що Нідерланди передадуть мобільні радари в четвертому кварталі 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що постачальником цих радарів є нідерландська компанія Robin Radar Systems. Такі системи здатні контролювати навколишнє середовище та виявляти безпілотники, які рухаються навіть на високій швидкості.

Водночас мобільність радарів дає можливість безперервно виявляти дрони ворога, а потім виводити їх з ладу.