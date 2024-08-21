Жозеп Боррель закликав зняти з України обмеження на використання західної зброї

Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Головний дипломат Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав західні країни зняти обмеження на використання Україною їхньої зброї по російських військових цілях. Таку заяву голова дипломатії ЄС зробив на тлі операції ЗСУ в Курській області.

Про це він Жозеп Боррель написав у мережі X у середу, 21 серпня.

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За словами Жозепа Борреля, операція українських Збройних Сил у Курській області завдав серйозного удару по наративу Володимира Путіна.

"Зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків", – вважає європейський дипломат.

Як пише "Європейська Правда", серед цих наслідків Боррель назвав посилення самооборони України, зокрема щодо російських бомбардувань інфраструктури, зменшення руйнувань і смертей серед українців, а також сприяння мирним зусиллям.