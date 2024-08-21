Жозеп Боррель призвал снять с Украины ограничения на использование западного оружия

Боррель призвал снять с Украины ограничения по западному оружию на фоне операции на Курщине
Главный дипломат Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал западные страны снять ограничения на использование Украиной их оружия по российским военным целям. Такое заявление глава дипломатии ЕС сделал на фоне операции ВСУ в Курской области.
Об этом Жозеп Боррель написал в сети X в среду, 21 августа.
Боррель призвал снять с Украины ограничения по оружию
По словам Жозепа Борреля, операция украинских Вооруженных Сил в Курской области нанесло серьезный удар по нарративу Владимира Путина.
"Снятие ограничений на использование сил и средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, согласно международному праву, имело бы несколько важных последствий", — считает европейский дипломат.
Как пишет "Европейская Правда", среди этих последствий Боррель назвал усиление самообороны Украины, в частности, в отношении российских бомбардировок инфраструктуры, уменьшение разрушений и смертей среди украинцев, а также содействие мирным усилиям.
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