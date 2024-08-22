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Українські дрони долетіли до Мурманська — Z-воєнкори жаліються на дірки у російській ППО

22 серпня 2024 06:55
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Українські дрони долетіли до Мурманська — ЗСУ встановили новий рекорд
Військовий запускає дрон: Фото: mezha.media
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У середу, 21 серпня, українські дрони долетіли до Мурманської області Росії, де розташований аеродром "Оленья". Це новий рекорд дальності за весь час війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські Telegram-канали.

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Зокрема, російські пабліки в цей день відзвітували про знищення безпілотників поблизу військового аеродрому "Оленья", де розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3.

Попередній рекорд складав 1800 км. Збройні сили України встановили його наприкінці травня, коли атакували Орськ в Оренбурзькій області, де розташована станція радіолокації раннього попередження про ядерний удар.

За даними Telegram-каналу Mash, дрон, який атакував Мурманську область, міг летіти з Чернігова. Місцеві жителі повідомляли, що безпілотник був аналогічним БпЛА моделі А22 "Летюча лисиця". Через наліт в аеропортах Мурманська та Апатита було введено обмеження на використання повітряного простору.

З урахуванням непрямого маршруту, дрон подолав близько 2000 км. Тим часом російські воєнкори бідкалися, що проникнення безпілотника на таку велику відстань стало можливим через "величезні дірки" в російській системі ППО і грамотно складеному маршруті.

Зазначимо, що в інтерв'ю The War Zone, голова ГУР МО України Кирило Буданов підтвердив атаку дронів по аеродрому "Саваслейка" Нижегородської області РФ 16 серпня. За його словами, внаслідок атак було знищено літак МіГ-31 (який є носієм "Кинжалів"), а також двоє транспортних літаків Іл-76 Candid.

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