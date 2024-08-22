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Украинские дроны долетели до Мурманска — Z-военкоры жалуются на дыры в российской ПВО

22 августа 2024 06:55
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Украинские дроны долетели до Мурманска — ВСУ установили новый рекорд 21 августа
Военный запускает дрон: Фото: mezha.media
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В среду, 21 августа, украинские дроны долетели до Мурманской области России, где расположен аэродром "Оленья". Это новый рекорд дальности за все время войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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В частности, российские паблики в этот день отчитались об уничтожении беспилотников у военного аэродрома "Оленья", где размещены стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.

Предыдущий рекорд составлял 1800 км. Вооруженные силы Украины установили его в конце мая, когда атаковали Орск в Оренбургской области, где расположена радиолокационная станция раннего предупреждения о ядерном ударе.

По данным Telegram-канала Mash, дрон, атаковавший Мурманскую область, мог лететь из Чернигова. Местные жители сообщали, что беспилотник был аналогичным БпЛА модели А22 "Летучая лиса". Из-за налета в аэропортах Мурманска и Апатита были введены ограничения на использование воздушного пространства.

С учетом непрямого маршрута, дрон преодолел около 2000 км. Между тем российские военкоры жаловались, что проникновение беспилотника на такое большое расстояние стало возможным из-за "огромных дыр" в российской системе ПВО и грамотно составленном маршруте.

Отметим, что в интервью The War Zone, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов подтвердил атаку дронов по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ 16 августа. По его словам, в результате атак был уничтожен самолет МиГ-31 (который является носителем "Кинжалов"), а также два транспортных самолета Ил-76 Candid.

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