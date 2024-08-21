Стало известно, при каких условиях ВСУ смогут пойти в контрнаступление в 2025 году

Украинский военный. Фото: Генштаб

Вооруженные силы Украины могут вступить в контрнаступление в 2025 году, несмотря на то, что российские войска остаются сконцентрированными в Донецкой области. В частности, это может стать возможным благодаря Курской операции ВСУ.

Об этом сообщило издание The Telegraph в среду, 21 августа.

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Во-первых, успехи Украины в Курске могут заставить Россию снизить свои силы на захваченных территориях. Это, в свою очередь, может ослабить их оборонные позиции и предоставить украинским войскам возможность более эффективно применять беспилотники для ударов на большом расстоянии.

Во-вторых, украинские бригады, которые сейчас проходят обучение, могут быть направлены для усиления обороны либо в Курск, либо в Донецк, в зависимости от того, где российские силы проявят признаки ослабления. Такая стратегическая гибкость позволяет Киеву планировать контрнаступление в 2025 году, а не только проводить новое наступление на Донбассе.

В третьих, указывает, что уничтожение украинскими силами Черноморского флота РФ и ускоренное развертывание российской противовоздушной обороны в Крыму заставили российские войска на полуострове перейти к оборонным позициям. Это может указывать на то, что Крым станет следующей целью украинских сил. Ожидается, что Керченский мост, уже являющийся частой целью для украинских диверсий, может быть разрушен в ближайшее время.