Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Военный рассказал детали операции ВСУ на Курщине arrow

Военный рассказал детали операции ВСУ на Курщине

20 августа 2024 06:38
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Операция ВСУ на Курщине - подробности от военного - новости Украины
ВСУ, иллюстративная фотография. Фото: Генштаб
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Большинство бойцов бригад, которые в самом начале участвовали в операции в Курской области, до последнего не знали, где именно будут задействованы. Уже перед непосредственным заходом на территорию Курщины командиры попросили бойцов не звонить по телефону родным и не рассказывать подробности их местонахождения.

Об этом Новини.LIVE рассказал один из бойцов бригады, участвующий в операции на Курщине.

Читайте также:

"Нашу бригаду полностью вывели из Донбасса, сказали, что штурмовая бригада не может стоять в обороне, а участвовать в штурмах. Сначала ничего не было понятно, а когда стало яснее – мы удивились. Но мы военные – выполняем приказ руководства. А когда мы беспрепятственно зашли на территорию РФ и увидели, что россияне вообще не готовы – это всех нас очень взбодрило", — признался военный.

По его словам, в операции в Курской области задействовано немало единиц западной техники, "которую раньше не видели".

"Видимо, ее специально придержали именно для этой операции. Техника хорошая, очень бережет наши жизни. И кстати, все ожидали, что у нас будет много потерь в этой операции, но на самом деле их мизер по сравнению с наступлением прошлого года. А мы готовились к потерям, кстати", — говорит военный.

Также он отметил мотивированность бывших заключенных, добровольно вступивших в ряды ВСУ, которые тоже задействованы в Курской области:

"Удивило, что они так рвутся в бой и очень хорошо проявляют себя. Заметна высокая мотивация. Курск – не конец, готовится еще что-то".

Как планировалась операция на Курщине

По данным издания The Economist, данную операцию украинский Главком начал планировать в июле. Чтобы избежать утечки информации, о ней знал достаточно ограниченный круг лиц. Среди вариантов прорыва на территорию России был удар в Брянской области на севере, Курской области и комбинация этих двух или более ударов. Основная цель — уменьшить давление окупантов на Донбассе и создание более сильных позиций для любых будущих переговоров с РФ.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому детали операции в Курской области. По словам главы государства, Украина добивается поставленных целей. Есть очередное пополнение обменного фонда для нашего государства. Кроме того, Зеленский и Сырский обсудили некоторые аспекты нашей ракетной программы.

война ВСУ контрнаступление ВСУ война в Украине Курская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 Клиентам ПриватБанка блокируют счета за операции с криптовалютой — детали

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Эксклюзив

06:38 Военный рассказал детали операции ВСУ на Курщине

06:35 Украину можно взять в НАТО без "границ 91-го года" — у президента Чехии есть хитрый план

06:30 В Украине упали цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

06:30 Временная непригодность и бронирование от мобилизации — не помешают ли друг другу

06:10 Пенсии станут выше — кому начислят доплату в 300 грн в сентябре

06:01 Украинец потерял в Ощадбанке 800 гривен — что важно знать

04:53 Зеленский объявил о создании "Министерства единства" — о ком оно будет заботиться

04:30 Бронирование через "Дія" всего в три шага — как это сделать правильно

07:01 Клиентам ПриватБанка блокируют счета за операции с криптовалютой — детали

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Эксклюзив

06:38 Военный рассказал детали операции ВСУ на Курщине

06:35 Украину можно взять в НАТО без "границ 91-го года" — у президента Чехии есть хитрый план

06:30 В Украине упали цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

06:30 Временная непригодность и бронирование от мобилизации — не помешают ли друг другу

06:10 Пенсии станут выше — кому начислят доплату в 300 грн в сентябре

06:01 Украинец потерял в Ощадбанке 800 гривен — что важно знать

04:53 Зеленский объявил о создании "Министерства единства" — о ком оно будет заботиться

04:30 Бронирование через "Дія" всего в три шага — как это сделать правильно

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

Text

14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

Text

13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

Text

13:00 Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

Text

12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут