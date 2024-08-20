Операция ВСУ на Курщине - подробности от военного - новости Украины

ВСУ, иллюстративная фотография. Фото: Генштаб

Большинство бойцов бригад, которые в самом начале участвовали в операции в Курской области, до последнего не знали, где именно будут задействованы. Уже перед непосредственным заходом на территорию Курщины командиры попросили бойцов не звонить по телефону родным и не рассказывать подробности их местонахождения.

Об этом Новини.LIVE рассказал один из бойцов бригады, участвующий в операции на Курщине.

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"Нашу бригаду полностью вывели из Донбасса, сказали, что штурмовая бригада не может стоять в обороне, а участвовать в штурмах. Сначала ничего не было понятно, а когда стало яснее – мы удивились. Но мы военные – выполняем приказ руководства. А когда мы беспрепятственно зашли на территорию РФ и увидели, что россияне вообще не готовы – это всех нас очень взбодрило", — признался военный.

По его словам, в операции в Курской области задействовано немало единиц западной техники, "которую раньше не видели".

"Видимо, ее специально придержали именно для этой операции. Техника хорошая, очень бережет наши жизни. И кстати, все ожидали, что у нас будет много потерь в этой операции, но на самом деле их мизер по сравнению с наступлением прошлого года. А мы готовились к потерям, кстати", — говорит военный.

Также он отметил мотивированность бывших заключенных, добровольно вступивших в ряды ВСУ, которые тоже задействованы в Курской области:

"Удивило, что они так рвутся в бой и очень хорошо проявляют себя. Заметна высокая мотивация. Курск – не конец, готовится еще что-то".

Как планировалась операция на Курщине

По данным издания The Economist, данную операцию украинский Главком начал планировать в июле. Чтобы избежать утечки информации, о ней знал достаточно ограниченный круг лиц. Среди вариантов прорыва на территорию России был удар в Брянской области на севере, Курской области и комбинация этих двух или более ударов. Основная цель — уменьшить давление окупантов на Донбассе и создание более сильных позиций для любых будущих переговоров с РФ.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому детали операции в Курской области. По словам главы государства, Украина добивается поставленных целей. Есть очередное пополнение обменного фонда для нашего государства. Кроме того, Зеленский и Сырский обсудили некоторые аспекты нашей ракетной программы.