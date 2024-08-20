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Військовий розповів деталі операції ЗСУ на Курщині

20 серпня 2024 06:38
Галина Остаповець - Журналіст
Операція ЗСУ на Курщині - подробиці від військового - новини України
ЗСУ, ілюстративне фото. Фото: Генштаб
Галина Остаповець - Журналіст

Більшість бійців бригад, які на самому початку брали участь в операції у Курській області, до останнього не знали, де саме будуть задіяні. Уже перед безпосереднім заходом на територію Курщині командири попросили бійців не телефонувати рідним та не розповідати подробиці їхнього місцеперебування.

Про це Новини.LIVE розповів один із бійців бригади, що бере участь в операції на Курщині.

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"Нашу бригаду повністю вивели із Донбасу, сказали, що штурмова бригада не може стояти в обороні, а брати участь у штурмах. Спершу нічого не було зрозуміле, а коли стало ясніше – спершу здивувались. Але ми військові – виконуємо наказ керівництва. А коли ми безперешкодно зайшли на територію РФ і побачили, що росіяни взагалі не готові – це нас усіх дуже збадьорило. Нарешті ми пішли вперед", — розповів військовий.

За його словами, в операції у Курській області задіяно чимало одиниць західної техніки, "якої раніше не бачили".

"Мабуть, її спеціально приховали саме для цієї операції. Техніка хороша, дуже береже наші життя. І до речі, всі очікували, що у нас буде багато втрат у цій операції, але насправді їх мізер у порівнянні із наступом минулого року. А ми готувалися до втрат, до речі", — каже військовий.

Також він відзначив вмотивованість колишніх ув’язнених, які добровільно вступили до лав ЗСУ та теж задіяні у Курській області: 

"Здивувало, що вони так рвуться у бій і дуже добре проявляють себе. Помітна висока мотивація. Курськ — не кінець, готується ще щось цікаве"

Як планувалася операція на Курщині

За даними видання The Economist, дану операцію український Головком почав планувати у липні. Аби уникнути витоку інформації, про неї знало досить обмежене коло осіб. Серед варіантів прориву на територію РФ був удар в Брянській області на півночі, Курській області та комбінація цих двох або більше ударів. Основна мета — зменшити тиск окупантів на Донбасі та створення сильніших позиції для будь-яких майбутніх переговорів із РФ. 

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському деталі операції в Курській області. За словами глави держави, Україна досягає поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Крім того, Зеленський та Сирський обговорили і деякі аспекти нашої ракетної програми.

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