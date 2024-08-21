Стало відомо, за яких умов ЗСУ зможуть піти в контрнаступ у 2025 році

Український військовий. Фото: Генштаб

Збройні сили України можуть розпочати контрнаступ у 2025 році, незважаючи на те, що російські війська залишаються сконцентрованими в Донецькій області. Зокрема, це може стати можливим завдяки Курській операції ЗСУ.

Про це повідомило видання The Telegraph у середу, 21 серпня.

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По-перше, успіхи України в Курську можуть примусити Росію зменшити свої сили на захоплених територіях. Це, в свою чергу, може ослабити їхні оборонні позиції і надати українським військам можливість ефективніше застосовувати безпілотники для ударів на великій відстані.

По-друге, українські бригади, які зараз проходять навчання, можуть бути направлені для посилення оборони або в Курську, або в Донецьку, залежно від того, де російські сили проявлять ознаки ослаблення. Така стратегічна гнучкість дозволяє Києву планувати контрнаступ у 2025 році, а не лише проводити новий наступ на Донбасі.

По-третє, вказує, що знищення українськими силами Чорноморського флоту РФ і прискорене розгортання російської протиповітряної оборони в Криму змусили російські війська на півострові перейти до оборонних позицій. Це може вказувати на те, що Крим стане наступною метою українських сил. Очікується, що Керченський міст, який вже є частою ціллю для українських диверсій, може бути зруйнований найближчим часом.