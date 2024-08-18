Азов показав наземний дрон українського виробництва "Лють 2.0"

Бойова платформа "Лють 2.0". Фото: "Азов"

На озброєнні 12-ї бригади полку "Азов" з'явилась бойова платформа "Лють 2.0". Це новітній та потужний наземний дрон.

Про це повідомили у пресслужбі "Азову" в Telegram у неділю, 18 серпня.

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У полку кажуть, що український роботизований дрон "Лють 2.0" має потужне оснащення і великий запас ходу.

"Має кулеметне озброєння, до 20 км запасу ходу, три дні автономної роботи та четвертий клас захисту", — йдеться у повідомленні.

Український роботизований дрон має потужне оснащення. Фото: "Азов"

Зазначається, що цей дрон може виконувати завдання з вогневої підтримки піхоти та розвідки поля бою на небезпечних ділянках.

"Платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів. Вона значно полегшить життя бійців на передовій", — наголошують військові.