Українська бойова техніка на війні — Зеленський показав ефектне відео

Український морський дрон Magura. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський показав, яку бойову техніку вітчизняного виробництва використовують українські армійці на війні. У переліку також фігурує славнозвісний далекобійний морський дрон Magura.

Кадри глава держави показав у своєму Тelegram-каналі у суботу, 17 серпня.

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На кадрах, які показав глава держави, можна помітити такі вдалі українські розробки:

протикорабельний комплекс "Нептун";

багатоцільові далекобійні морські дрони Sea Baby та MAGURA;

самохідна артилерійська установка "Богдана";

протитанкові ракетні комплекси "Стугна" та "Корсар";

далекобійні дрони літакового типу "Бобер", "Морок" та "Лютий".

Також на кадрах можна було помітити багатоцільовий український бронеавтомобіль "Козак".

"Наші українські розробки, які очищують Чорне море, додають сили нашій державі та знищують російський потенціал", — підписав відео глава держави.