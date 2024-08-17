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Зеленский показал украинскую боевую технику, которая сейчас используется на войне

17 августа 2024 11:06
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Украинская боевая техника на войне — Зеленский показал эффектное видео
Украинский морской дрон Magura. Фото: скриншот
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский показал, какую боевую технику используют украинские армейцы на войне. В перечне также фигурирует знаменитый дальнобойный морской дрон Magura.

Кадры глава государства показал в своем Telegram-канале в субботу, 17 августа.

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На кадрах, которые показал глава государства, можно заметить следующие удачные украинские разработки:

  • противокорабельный комплекс "Нептун";
  • многоцелевые дальнобойные морские дроны Sea Baby и MAGURA;
  • самоходная артиллерийская установка "Богдана";
  • противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар";
  • дальнобойные дроны самолетного типа "Бобер", "Морок" и "Лютий".

Также на кадрах можно было заметить многоцелевой украинский бронеавтомобиль "Казак".

"Наши украинские разработки, очищающие Черное море, придают силы нашему государству и уничтожают российский потенциал", — подписал видео глава государства.

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