Россия использует новые дроны — что о них известно

Россияне стали использовать новые дроны — что задумал враг
Российская армия стала использовать дроны на оптоволокне. Поэтому вражеские цели стало сложно уничтожить РЭБом.
Об этом рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная", 4 Бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш в эфире телеканала "Мы-Украина" в пятницу, 16 августа.
Россияне используют новые дроны
По его словам, враг начал применять такие дроны на расстоянии 10 км.
"Это достаточно усложняет уничтожение этих коптеров из-за того, что они не подпадают под уничтожение системами РЭБ. Они летят за счет этой маленькой ниточки, которая достигает и 10 км", — сказал он.
Что известно о таких дронах
Отметим, что информация о таких дронах начала поступать с фронта еще в марте этого года. Использование оптоволокна на FPV-дронах — очень опасное изменение в возможностях врага. Помимо того, что РЭБ становится беспомощным, оператор имеет возможность получать и изображения из дрона, поэтому зафиксировать средствами радиоэлектронной разведки даже приблизительное местоположение расчета с такими БпЛА уже невозможно.
Однако такое техническое ноу-хау имеет два минуса:
- ограничение дрона в маневренности;
- высокая вероятность обрыва волокна и потеря дрона, если не предусмотрен резервный канал радиосвязи.
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