В Курской области распространяется мародерство - военные показали видео

Российские мародерки в Курской области. Фото: скриншот

В Курской области украинские военные встретили женщин, которые вывозили вещи своих бывших соседей, эвакуировавшихся из региона. Свои действия они объяснили тем, что нужно как-то выживать в сложных условиях войны.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов в пятницу, 16 августа.

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В Курской области местные жители активно грабят пустующие дома своих соседей, которые "добровольно эвакуировались".

"Время украинской полиции навести там порядок, пока они друг друга полностью не обокрали и не убили", — написал Бутусов.

Диалог военного с россиянками-мародерками

"Слава Украине! Не знаете? Документы! Фамилия? Что это вы тянете, Татьяна Николаевна? Мародерите?", — обратился украинский военный к россиянкам.

В ответ женщина начала жаловаться, что надо как-то жить, после чего военный поинтересовался, хотят ли россиянки что-нибудь сказать украинскому народу.

"Вы виноваты, у меня для вас плохие новости, девушки. Вы еще как виноваты!", — сказал военный.

На прощание военный пожелал двум россиянкам-мародеркам выжить.