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У Курській області шириться мародерство — військові показали відео з жінками-крадійками

16 серпня 2024 15:47
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Курській області шириться мародерство — військові показали відео
Російські мародерки у Курській області. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Курській області українські військові зустріли жінок, які вивозили речі своїх колишніх сусідів, котрі евакуювалися з регіону. Свої дії вони пояснили тим, що треба якось виживати в складних умовах війни.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов у п'ятницю, 16 серпня.

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У Курській області місцеві мешканці активно грабують пусті будинки своїх сусідів, які "добровільно евакуювалися".

"Час українській поліції навести там порядок, доки вони один одного повністю не обікрали і не повбивали", — написав Бутусов.

Діалог військового з росіянками-мародерками

"Слава Україні! Не знаєте? Документи! Прізвище? Що це ви тягнете, Тетяно Миколаївно? Мародерите?" — звернувся український військовий до росіянок.

У відповідь жінка почала бідкатися, що треба якось жити, після чого військовий поцікавився, чи хочуть росіянки щось сказати українському народу.

"Ви винні, у мене для вас погані новини, дівчата. Ви п***ць як винні!" — сказав військовий.

На прощання військовий побажав двом російським мародеркам вижити.

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