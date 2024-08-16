У Курській області шириться мародерство — військові показали відео

Російські мародерки у Курській області. Фото: скриншот

У Курській області українські військові зустріли жінок, які вивозили речі своїх колишніх сусідів, котрі евакуювалися з регіону. Свої дії вони пояснили тим, що треба якось виживати в складних умовах війни.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов у п'ятницю, 16 серпня.

Читайте також:

В Курській області активізувалися мародери

У Курській області місцеві мешканці активно грабують пусті будинки своїх сусідів, які "добровільно евакуювалися".

"Час українській поліції навести там порядок, доки вони один одного повністю не обікрали і не повбивали", — написав Бутусов.

Діалог військового з росіянками-мародерками

"Слава Україні! Не знаєте? Документи! Прізвище? Що це ви тягнете, Тетяно Миколаївно? Мародерите?" — звернувся український військовий до росіянок.

У відповідь жінка почала бідкатися, що треба якось жити, після чого військовий поцікавився, чи хочуть росіянки щось сказати українському народу.

"Ви винні, у мене для вас погані новини, дівчата. Ви п***ць як винні!" — сказав військовий.

На прощання військовий побажав двом російським мародеркам вижити.