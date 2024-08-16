Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни стали використовувати нові дрони — що замислив ворог arrow

Росіяни стали використовувати нові дрони — що замислив ворог

16 серпня 2024 16:10
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Росія використовує нові дрони — що про них відомо
Російський солдат з дроном. Фото: росЗМІ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія стала використовувати дрони на оптоволокні. Через це ворожі цілі стало складно знищити РЕБом.

Про це розповів командир екіпажу БПЛА "Кара небесна, 4 Бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш в етері телеканалу "Ми-Україна" у п'ятницю, 16 серпня. 

Читайте також:

Росіяни використовують нові дрони

За його словами, ворог почав застосовувати такі дрони на відстані 10 км. 

"Це достатньо ускладнює знищення цих коптерів через те, що вони не підпадають під знищення системами РЕБ. Вони летять за рахунок цієї маленької ниточки, яка досягає і 10 км", — сказав він. 

Що відомо про такі дрони

Зазначимо, що інформація про так дрони почала надходити з фронту ще в березні цього року. Використання оптоволокна на FPV-дронах — дуже небезпечна зміна у можливостях ворога. Крім того, що РЕБ стає безпорадним, оператор має можливість отримувати й зображення з дрона, через що зафіксувати засобами радіоелектронної розвідки навіть приблизне місцеположення розрахунку з такими БПЛА вже неможливо. 

дрони оптоволокно
Російський трофейний дрон з оптоволокном. Джерело: Defence Express

Проте дане технічне ноу-хау має два мінуси:

  • обмеження дрона у маневровності; 
  • висока ймовірність обриву волокна та втрата дрона, якщо не передбачено резервного каналу радіозв'язку.

Також важливі новини дня по темі:

російські війська Україна військова техніка дрони війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:10 Росіяни стали використовувати нові дрони — що замислив ворог

15:47 У Курській області шириться мародерство — військові показали відео з жінками-крадійками

15:46 Центр Одеси "червоний" — у місті утворились шалені затори через ДТП

15:42 У Росії лишилася мізерна кількість літаків Ту-22 — аналітики пояснили причину втрат

15:37 Зарплати вчителів і лікарів під загрозою — яка причина

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

15:31 Харлан поділилася секретом, що допомогло їй здобути бронзову медаль на Олімпіаді-2024

15:28 Одеська філія УЗ відсудила у Нацгвардії 7 тонн дизеля — деталі справи

15:12 Відстрочка від мобілізації — на скільки її дають та як її продовжити

15:09 Ремонт у Київському метрополітені — який вигляд мають пошкоджені тунелі зараз

15:05 Майже 20 уражених кораблів РФ за пів року — як діє український дрон MAGURA V5

16:10 Росіяни стали використовувати нові дрони — що замислив ворог

15:47 У Курській області шириться мародерство — військові показали відео з жінками-крадійками

15:46 Центр Одеси "червоний" — у місті утворились шалені затори через ДТП

15:42 У Росії лишилася мізерна кількість літаків Ту-22 — аналітики пояснили причину втрат

15:37 Зарплати вчителів і лікарів під загрозою — яка причина

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

15:31 Харлан поділилася секретом, що допомогло їй здобути бронзову медаль на Олімпіаді-2024

15:28 Одеська філія УЗ відсудила у Нацгвардії 7 тонн дизеля — деталі справи

15:12 Відстрочка від мобілізації — на скільки її дають та як її продовжити

15:09 Ремонт у Київському метрополітені — який вигляд мають пошкоджені тунелі зараз

15:05 Майже 20 уражених кораблів РФ за пів року — як діє український дрон MAGURA V5

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

Text

17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Text

16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин

9 серпня 2024

08:45 Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті