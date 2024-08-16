Росія використовує нові дрони — що про них відомо

Російський солдат з дроном. Фото: росЗМІ

Російська армія стала використовувати дрони на оптоволокні. Через це ворожі цілі стало складно знищити РЕБом.

Про це розповів командир екіпажу БПЛА "Кара небесна, 4 Бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш в етері телеканалу "Ми-Україна" у п'ятницю, 16 серпня.

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За його словами, ворог почав застосовувати такі дрони на відстані 10 км.

"Це достатньо ускладнює знищення цих коптерів через те, що вони не підпадають під знищення системами РЕБ. Вони летять за рахунок цієї маленької ниточки, яка досягає і 10 км", — сказав він.

Що відомо про такі дрони

Зазначимо, що інформація про так дрони почала надходити з фронту ще в березні цього року. Використання оптоволокна на FPV-дронах — дуже небезпечна зміна у можливостях ворога. Крім того, що РЕБ стає безпорадним, оператор має можливість отримувати й зображення з дрона, через що зафіксувати засобами радіоелектронної розвідки навіть приблизне місцеположення розрахунку з такими БПЛА вже неможливо.

Російський трофейний дрон з оптоволокном. Джерело: Defence Express

Проте дане технічне ноу-хау має два мінуси: