Азов показал наземный дрон украинского производства "Лють 2.0"

Боевая платформа "Лють 2.0". Фото: "Азов"

На вооружении 12-й бригады полка "Азов" появилась боевая платформа "Лють 2.0". Это новейший и мощный наземный дрон.

Об этом сообщили в пресс-службе "Азова" в Telegram в воскресенье, 18 августа.

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В полку говорят, что украинский роботизированный дрон "Лють 2.0" имеет мощное оснащение и большой запас хода.

"Имеет пулеметное вооружение, до 20 км запаса хода, три дня автономной работы и четвертый класс защиты", — говорится в сообщении.

Украинский роботизированный дрон имеет мощное оснащение. Фото: "Азов"

Этот дрон может выполнять задачи по огневой поддержке пехоты и разведке поля боя на опасных участках.

"Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой", — отмечают военные.