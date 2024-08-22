Forbes заявив про лідерство України з виробництва БпЛА у світі

Україна стала світовим лідером з виробництва дронів та РЕБ, — Forbes
Україна збільшила виробництво безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Цей зріст відбувся настільки, що країна стала світовим лідером у галузі.
Про це пише Forbes.
Виробництво безпілотників в Україні
У матеріалі йдеться, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна досягнула переваги в таких технічних сферах, як виробництво дронів та засобів РЕБ — вона стала світовим лідером.
"Оборонна промисловість розробляє все більш досконалі системи для своїх бійців. Дійсно, як російська, так і українська промислові бази змагаються за інновації, розробку і впровадження кращих технологій, які можуть надати їхнім солдатам перевагу на полі бою", — зазначають в статті.
Видання зауважило, що нещодавні успіхи України в Курській області підкреслюють її сильні сторони в цих технічних сферах. Хоч російські безпілотники і системи РЕБ все ще потужні та ефективні, але вони мають менший вплив на полі бою, оскільки Україна перейшла на нові технології та тактику.
ЗСУ використовують РЕБ для знищення російських безпілотників, а потім застосовують власні дрони для атак і просування наземних військ, забезпечуючи стабільні перемоги.
Така перевага України стала можливою на тлі розбудови оборонно-промислової бази, що забезпечує міцні зв'язки між комерційним та оборонним секторами. Багато компаній, які раніше були сфокусовані на комерційних технологіях, переорієнтувалися на розробку військової техніки.
Наразі в Україні зареєстровано понад 200 компаній, що виробляють військові безпілотники, та 50 компаній, що спеціалізуються на системах радіоелектронної боротьби.
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