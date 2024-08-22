Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна стала світовим лідером з виробництва дронів та РЕБ, — Forbes arrow

Україна стала світовим лідером з виробництва дронів та РЕБ, — Forbes

22 серпня 2024 15:02
Євгенія Брюховецька - редактор
Forbes заявив про лідерство України з виробництва БпЛА у світі
Безпілотник. Ілюстративне фото: Мілітарний
Євгенія Брюховецька - редактор

Україна збільшила виробництво безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Цей зріст відбувся настільки, що країна стала світовим лідером у галузі.

Про це пише Forbes.

Читайте також:

Виробництво безпілотників в Україні

У матеріалі йдеться, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна досягнула переваги в таких технічних сферах, як виробництво дронів та засобів РЕБ — вона стала світовим лідером.

"Оборонна промисловість розробляє все більш досконалі системи для своїх бійців. Дійсно, як російська, так і українська промислові бази змагаються за інновації, розробку і впровадження кращих технологій, які можуть надати їхнім солдатам перевагу на полі бою", — зазначають в статті.

Видання зауважило, що нещодавні успіхи України в Курській області підкреслюють її сильні сторони в цих технічних сферах. Хоч російські безпілотники і системи РЕБ все ще потужні та ефективні, але вони мають менший вплив на полі бою, оскільки Україна перейшла на нові технології та тактику.

ЗСУ використовують РЕБ для знищення російських безпілотників, а потім застосовують власні дрони для атак і просування наземних військ, забезпечуючи стабільні перемоги. 

Така перевага України стала можливою на тлі розбудови оборонно-промислової бази, що забезпечує міцні зв'язки між комерційним та оборонним секторами. Багато компаній, які раніше були сфокусовані на комерційних технологіях, переорієнтувалися на розробку військової техніки. 

Наразі в Україні зареєстровано понад 200 компаній, що виробляють військові безпілотники, та 50 компаній, що спеціалізуються на системах радіоелектронної боротьби.

Також важливі новини дня по темі:

завод безпілотники дрони війна в Україні виробництво

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:29 Партизани знайшли у Криму пункт базування військ РХБЗ Чорноморського флоту — що відомо

15:29 В Повітряних силах показали знищення двох мостів в Курській області

15:28 В ДБР повідомили, скільки справ розслідують проти посадовців ТЦК та СП під час мобілізації

15:19 Наруга над державним прапором в Одесі — обвинувачена знову не з'явилась у суді

15:17 На Херсонщині судили колаборанта, який під час захоплення регіону працював на окупантів

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

15:17 Тім Волз погодився стати кандидатом у віцепрезиденти від демократів — що сказав на з'їзді

15:15 У Росії відкрили справи проти іноземних журналістів, які знімали репортажі в Суджі

15:13 Росія почала встановлювати бетонні укриття в Курській області на тлі операції ЗСУ

15:02 Україна стала світовим лідером з виробництва дронів та РЕБ, — Forbes

14:59 Кабмін спростив отримання відстрочки від мобілізації для однієї з категорій призовників

15:29 Партизани знайшли у Криму пункт базування військ РХБЗ Чорноморського флоту — що відомо

15:29 В Повітряних силах показали знищення двох мостів в Курській області

15:28 В ДБР повідомили, скільки справ розслідують проти посадовців ТЦК та СП під час мобілізації

15:19 Наруга над державним прапором в Одесі — обвинувачена знову не з'явилась у суді

15:17 На Херсонщині судили колаборанта, який під час захоплення регіону працював на окупантів

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

15:17 Тім Волз погодився стати кандидатом у віцепрезиденти від демократів — що сказав на з'їзді

15:15 У Росії відкрили справи проти іноземних журналістів, які знімали репортажі в Суджі

15:13 Росія почала встановлювати бетонні укриття в Курській області на тлі операції ЗСУ

15:02 Україна стала світовим лідером з виробництва дронів та РЕБ, — Forbes

14:59 Кабмін спростив отримання відстрочки від мобілізації для однієї з категорій призовників

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Text

10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан пояснив, чому Україна не може евакуювати на свою територію біженців з Курщини

21 серпня 2024
Text

22:00 Нардепка Южаніна попередила про значне підвищення цін на пальне

Text

18:17 Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

Text

17:50 Новий мирний план від України та наказ Байдена готувати ядерну зброю — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови