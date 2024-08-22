Атака на мости в Курській області 20 серпня - у ПС оприлюднили відео

В Повітряних силах показали знищення двох мостів в Курській області
Українські захисники у вівторок, 20 серпня, завдали ударів по мостах у Курській області. Таким чином воїни переривають логістичне сполучення ворога до регіону.
Відповідне відео оприлюднив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram у четвер, 22 серпня.
Удари по російських мостах в Курській області
"Льотчики тактичної авіації Повітряних Сил разом із побратимами інших родів та видів військ Сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області", — йдеться у повідомленні.
Олещук зазначив, що на відео видно результат бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-х числах серпня цього року.
На кадрах видно, як після авіаційного удару в небо здіймається дим, а від мостів майже нічого не залишається.
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