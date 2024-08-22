Атака на мости в Курській області 20 серпня - у ПС оприлюднили відео

Підрив мосту. Фото: скриншот з відео

Українські захисники у вівторок, 20 серпня, завдали ударів по мостах у Курській області. Таким чином воїни переривають логістичне сполучення ворога до регіону.

Відповідне відео оприлюднив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram у четвер, 22 серпня.

Читайте також:

Удари по російських мостах в Курській області

"Льотчики тактичної авіації Повітряних Сил разом із побратимами інших родів та видів військ Сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області", — йдеться у повідомленні.

Олещук зазначив, що на відео видно результат бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-х числах серпня цього року.

Підрив мосту. Фото: скриншот з відео

На кадрах видно, як після авіаційного удару в небо здіймається дим, а від мостів майже нічого не залишається.