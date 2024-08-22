Адвокат видавав росіянам позиції ЗСУ — його ув'язнили на 14 років

Суддя оголошує вирок. Фото ілюстративне: УНІАН

На Донеччині до 14 років позбавлення волі засуджено адвоката, який допомагав Федеральній службі безпеки Російської Федерації ідентифікувати блокпости й місця розташування Сил оборони України у Краматорську. Інформацію колаборант передавав ворогу за допомогою популярної соціальної мережі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у четвер, 22 серпня.

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Рішенням суду, адвокату-колаборанту було ухвалено вирок за діяльність на користь російських загарбників. Його засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурорам вдалося довести, що у березні 2023 року мешканець міста Краматорськ, який з 2014 по 2021 рік проживав у Московській області Росії, а напередодні повномасштабного вторгнення повернувся до України ы вирішив допомагати російським загарбникам окупувати Донеччину.

Зрадник налагодив зв’язок із співробітником ФСБ та через Telegram передавав йому інформацію воєнного характеру задля ідентифікації позицій ЗСУ. Дані він збирав під час прогулянок містом.

У текстових повідомленнях адвокат писав про місця зосередження у місті Краматорськ та Краматорському районі військових підрозділів ЗСУ, розташування блокпостів, інших фортифікаційних споруд та об’єктів, де несли бойові чергування українські оборонці.

Прокурор розмовляє з підозрюваним. Фото: Офіс генерального прокурора

Дії правоохоронців

Правоохоронці викрили і припинили протиправну діяльність проросійського адвоката.

Під час обшуку за місцем його проживання було вилучено мобільні телефони, у тому числі з сім-картами російських мобільних операторів, та банківські платіжні картки.

На користь держави у засудженого конфісковано будинок вартістю понад 250 тисяч гривень. На вирок суду громадянин чекав у слідчому ізоляторі.