Кавказ — ВСУ попали по парому

Пожар в порту "Кавказ". Фото иллюстративное: Крымский ветер

В Краснодарском крае Российской Федерации прилетело в порт "Кавказ". Столб дыма настолько большой, что за ним могут наблюдать жители Крыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и росСМИ в четверг, 22 августа.

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В Краснодарском крае над портом, как сообщают очевидцы, виден дым. Кроме того, есть информация о "прилете" в паром российского военного контингента.

Российские пропагандисты публикуют видео пожара, заявляя, что это произошло в результате попадания украинской ракеты. Пока официального подтверждения со стороны украинских военных нет.

Также распространяется информация, что в военных частях Севастополя подняли тревогу.

Столб дыма над морем. Фото: Крымский ветер

Пожар в Краснодарском крае. Фото: Крымский ветер

Удары по порту "Кавказ"

Силы обороны Украины 23 июля наносили удар по порту "Кавказ". Тогда был существенно поврежден вражеский паром "Славянин".

В Генштабе пояснили, что россияне использовали паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

Сообщается, что на тот момент "Славянин" являлся третьим и последним российским железнодорожным паромом в этом регионе.

Кто нанес сегодняшний удар в данный момент остается неизвестным.