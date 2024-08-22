Кавказ — ВСУ попали по парому

В Краснодарском крае России бурлит пожар — СМИ сообщают об ударе по порту "Кавказ"
В Краснодарском крае Российской Федерации прилетело в порт "Кавказ". Столб дыма настолько большой, что за ним могут наблюдать жители Крыма.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и росСМИ в четверг, 22 августа.
Попадание в порт "Кавказ"
В Краснодарском крае над портом, как сообщают очевидцы, виден дым. Кроме того, есть информация о "прилете" в паром российского военного контингента.
Российские пропагандисты публикуют видео пожара, заявляя, что это произошло в результате попадания украинской ракеты. Пока официального подтверждения со стороны украинских военных нет.
Также распространяется информация, что в военных частях Севастополя подняли тревогу.
Удары по порту "Кавказ"
Силы обороны Украины 23 июля наносили удар по порту "Кавказ". Тогда был существенно поврежден вражеский паром "Славянин".
В Генштабе пояснили, что россияне использовали паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.
Сообщается, что на тот момент "Славянин" являлся третьим и последним российским железнодорожным паромом в этом регионе.
Кто нанес сегодняшний удар в данный момент остается неизвестным.
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