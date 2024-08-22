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У Краснодарському краї Росії вирує пожежа — ЗМІ повідомляють про удар по порту "Кавказ"

22 серпня 2024 18:26
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Влучання по порту Кавказ — ЗСУ влучили по порому
Пожежа в порту "Кавказ". Фото ілюстративне: Крымский ветер
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Краснодарському краї Російської Федерації прилетіло у порт "Кавказ". Стовп диму настільки великий, що за ним можуть спостерігати мешканці Криму.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали  та росЗМІ у четвер, 22 серпня.

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Влучання у порт "Кавказ"

У Краснодарському краї над портом, як повідомляють очевидці, видно дим. Окрім того, є інформація про "приліт" у пором російського військового контингенту.

Російські пропагандисти публікують відео пожежі, заявляючи, що це сталося внаслідок влучання української ракети. Наразі офіційного підтвердження з боку українських військових нема.

Також шириться інформація, що у військових частинах Севастополя підняли тривогу.

фото
Стовп диму над морем. Фото: Крымский ветер
порт кавказ
Пожежа в Краснодарському краї. Фото: Крымский ветер

Удари по порту "Кавказ"

Сили оборони України 23 липня завдавали удару по порту "Кавказ". Тоді було суттєво пошкоджено ворожий пором "Слов'янин".

У Генштабі пояснили, що росіяни використовували пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

Повідомляється, що на той момент "Слов'янин" був третім та останнім російським залізничним поромом у цьому регіоні.

Хто завдав сьогоднішнього удару, наразі лишається невідомим.

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