Влучання по порту Кавказ — ЗСУ влучили по порому

У Краснодарському краї Росії вирує пожежа — ЗМІ повідомляють про удар по порту "Кавказ"
В Краснодарському краї Російської Федерації прилетіло у порт "Кавказ". Стовп диму настільки великий, що за ним можуть спостерігати мешканці Криму.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та росЗМІ у четвер, 22 серпня.
Влучання у порт "Кавказ"
У Краснодарському краї над портом, як повідомляють очевидці, видно дим. Окрім того, є інформація про "приліт" у пором російського військового контингенту.
Російські пропагандисти публікують відео пожежі, заявляючи, що це сталося внаслідок влучання української ракети. Наразі офіційного підтвердження з боку українських військових нема.
Також шириться інформація, що у військових частинах Севастополя підняли тривогу.
Удари по порту "Кавказ"
Сили оборони України 23 липня завдавали удару по порту "Кавказ". Тоді було суттєво пошкоджено ворожий пором "Слов'янин".
У Генштабі пояснили, що росіяни використовували пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.
Повідомляється, що на той момент "Слов'янин" був третім та останнім російським залізничним поромом у цьому регіоні.
Хто завдав сьогоднішнього удару, наразі лишається невідомим.
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